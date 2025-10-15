Ungeziefer in Sachsen: Hier herrscht Ratten-Alarm!

Zwickau - "Achtung Rattenbefall!" - wer derzeit durch den Zwickauer Stadtteil Neuplanitz spaziert, wird an den Zugängen zum Wohngebietsteich unübersehbar gewarnt. Neue Hinweisschilder informieren seit Monatsbeginn über das Verbot, Enten und andere Tiere zu füttern. Die Maßnahmen sollen die ungebetenen Nager vertreiben.

Kaum ein Thema sorgt im Rathaus für so viel Unbehagen wie die Ratten von Neuplanitz - selbst Amtsleiter Jörg Voigtsberger (62) meidet jede Kamera. © Stadt Zwickau

Seit mehr als einem Monat huschen vor allem nachts immer mehr Ratten über die Wege und zwischen den Büschen.

Die Anwohner haben Angst, dass die ungebetenen Gäste bis in die Wohnblocks kommen.

Die Ursache des Problems liegt laut zuständigem Amt auf der Hand: Es ist die "Fütterung von Wasservögeln durch Parkbesucher", von der auch die Nager profitierten.

Aber: "Von einer Plage ist nicht die Rede." Beschwerden aus umliegenden Wohnhäusern gebe es bislang (noch) nicht.