Gewitter-Drama an Felsenbühne Rathen: Mann verletzt, Vorstellung abgesagt

Rathen - Rettungseinsatz an der Felsenbühne Rathen: Ein Mann wurde infolge eines Unwetters verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

In der Nähe der Felsenbühne Rathen stürzten mehrere Bäume um. Aufgrund des Vorfalls musste die geplante Vorstellung abgesagt werden. © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.12 Uhr nach Rathen alarmiert.

Durch ein Gewitter stürzten in der Nähe der Felsenbühne mehrere Bäume um. Dabei soll ein 36 Jahre alter Mann einen medizinischen Notfall erlitten haben.

Ob sich der Mann infolge der umstürzenden Bäume verletzt hat, konnte die Polizeisprecherin allerdings nicht sagen.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und brachte den 36-Jährigen in ein Krankenhaus.

Aufgrund des Vorfalls sagte die Felsenbühne Rathen die geplante Vorstellung von "Der kleine Horrorladen" ab.