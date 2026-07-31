Gewitter-Drama an Felsenbühne Rathen: Mann verletzt, Vorstellung abgesagt

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Rettungseinsatz an der Felsenbühne Rathen: Eine Person wurde infolge des Unwetters verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Von Isabel Neumann

Rathen - Rettungseinsatz an der Felsenbühne Rathen: Ein Mann wurde infolge eines Unwetters verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

In der Nähe der Felsenbühne Rathen stürzten mehrere Bäume um. Aufgrund des Vorfalls musste die geplante Vorstellung abgesagt werden.
In der Nähe der Felsenbühne Rathen stürzten mehrere Bäume um. Aufgrund des Vorfalls musste die geplante Vorstellung abgesagt werden.  © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.12 Uhr nach Rathen alarmiert.

Durch ein Gewitter stürzten in der Nähe der Felsenbühne mehrere Bäume um. Dabei soll ein 36 Jahre alter Mann einen medizinischen Notfall erlitten haben.

Ob sich der Mann infolge der umstürzenden Bäume verletzt hat, konnte die Polizeisprecherin allerdings nicht sagen.

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Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und brachte den 36-Jährigen in ein Krankenhaus.

Aufgrund des Vorfalls sagte die Felsenbühne Rathen die geplante Vorstellung von "Der kleine Horrorladen" ab.

Wetterdienst warnt vor Unwetter in Sachsen

In mehreren Regionen Sachsens warnte der Deutsche Wetterdienst vor heftigen Unwettern. (Symbolfoto)
In mehreren Regionen Sachsens warnte der Deutsche Wetterdienst vor heftigen Unwettern. (Symbolfoto)  © Patrick Pleul/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits am Nachmittag vor starken Gewittern und teils heftigem Regen in Teilen Sachsens.

Demnach seien unter anderem Blitzschläge, vereinzelt umstürzende Bäume, herabstürzende Gegenstände, Überflutungen von Straßen und Unterführungen, Aquaplaning sowie Hagel möglich gewesen.

TAG24 konnte die Landesbühnen Sachsen bislang nicht für eine Stellungnahme zum Vorfall nahe der Felsenbühne erreichen.

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Patrick Pleul/dpa

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