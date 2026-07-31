Gewitter-Drama nahe Felsenbühne Rathen: Mann (†36) von Baum erschlagen, Vorstellung abgesagt
Rathen - Tragödie nahe der Felsenbühne Rathen: Ein schweres Unwetter richtete heftige Schäden an. Ein Mann kam dabei ums Leben.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.12 Uhr nach Rathen alarmiert.
Durch ein Gewitter stürzten in der Nähe der Felsenbühne mehrere Bäume um. Ein 36 Jahre alter Mann wurde von einem der Bäume getroffen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag.
Die Bergrettung ist mit ihren Einsatzkräften vor Ort, ebenso die Drohnenstaffel, teilte Dr. Kai Kranich, Pressesprecher der Bergwacht, auf TAG24-Anfrage mit.
Zudem hat die Bergwacht ein verletztes Mitglied infolge eines Hangrutsches zu vermelden. Auch das erst kürzlich erneuerte Bergwachtgebäude wurde durch das Unwetter beschädigt.
Aufgrund des Vorfalls sagte die Felsenbühne Rathen die geplante Vorstellung von "Der kleine Horrorladen" ab.
TAG24 konnte die Landesbühnen Sachsen bislang nicht für eine Stellungnahme zum Vorfall nahe der Felsenbühne erreichen.
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Wetterdienst warnt vor Unwetter in Sachsen
Auch die Wanderrast am Amselsee mit Bootsverleih wurde schwer beschädigt. "Die Hütte liegt unter Unmengen umgestürzter Bäume begraben", teilen die Inhaber auf Instagram mit.
In der Instagram-Story sprachen die Betreiber von mehreren Verletzten bei der Felsenbühne. Diese Angaben konnten bislang jedoch nicht bestätigt werden.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits am Nachmittag vor starken Gewittern und teils heftigem Regen in Teilen Sachsens.
Demnach seien unter anderem Blitzschläge, vereinzelt umstürzende Bäume, herabstürzende Gegenstände, Überflutungen von Straßen und Unterführungen, Aquaplaning sowie Hagel möglich gewesen.
Erstmeldung: 19.52 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.33 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Patrick Pleul/dpa