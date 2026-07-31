Gewitter-Drama nahe Felsenbühne Rathen: Mann (†36) von Baum erschlagen, Vorstellung abgesagt

Rathen - Tragödie nahe der Felsenbühne Rathen: Ein schweres Unwetter richtete heftige Schäden an. Ein Mann kam dabei ums Leben.

In der Nähe der Felsenbühne Rathen stürzten mehrere Bäume um. Aufgrund des Vorfalls musste die geplante Vorstellung abgesagt werden. © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.12 Uhr nach Rathen alarmiert.

Durch ein Gewitter stürzten in der Nähe der Felsenbühne mehrere Bäume um. Ein 36 Jahre alter Mann wurde von einem der Bäume getroffen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Die Bergrettung ist mit ihren Einsatzkräften vor Ort, ebenso die Drohnenstaffel, teilte Dr. Kai Kranich, Pressesprecher der Bergwacht, auf TAG24-Anfrage mit.

Zudem hat die Bergwacht ein verletztes Mitglied infolge eines Hangrutsches zu vermelden. Auch das erst kürzlich erneuerte Bergwachtgebäude wurde durch das Unwetter beschädigt.

Aufgrund des Vorfalls sagte die Felsenbühne Rathen die geplante Vorstellung von "Der kleine Horrorladen" ab.

TAG24 konnte die Landesbühnen Sachsen bislang nicht für eine Stellungnahme zum Vorfall nahe der Felsenbühne erreichen.