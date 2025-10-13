Glauchaus neuer Superblitzer bereits am Starttag beschmiert

Glauchau - Was für ein Blitz(er)start! Doch der endete für die Stadt Glauchau schneller als gedacht.

Der neue Blitzeranhänger der Stadt Glauchau ist trotz Farbschmiererei wieder einsatzbereit. © Kristin Schmidt

Vergangenen Freitag hatte die Stadt still und heimlich ihren neuen Blitzeranhänger, offiziell Enforcement Trailer genannt, am Goetheweg aufgestellt.

Keine Warnung an Temposünder, dafür die volle Ladung Farbe am Abend!

Unbekannte Täter beschmierten den nagelneuen Blitzer noch in der Nacht mit rotem Spray inklusive verfassungsfeindlicher Kennzeichen.

Selbst die Blitzerlinse blieb nicht verschont. Das Hightech-Gerät war damit erst mal außer Betrieb.

Die Stadt reagierte schnell: Anzeige bei der Polizei, Schadensanalyse läuft.