Glauchaus neuer Superblitzer bereits am Starttag beschmiert
Glauchau - Was für ein Blitz(er)start! Doch der endete für die Stadt Glauchau schneller als gedacht.
Vergangenen Freitag hatte die Stadt still und heimlich ihren neuen Blitzeranhänger, offiziell Enforcement Trailer genannt, am Goetheweg aufgestellt.
Keine Warnung an Temposünder, dafür die volle Ladung Farbe am Abend!
Unbekannte Täter beschmierten den nagelneuen Blitzer noch in der Nacht mit rotem Spray inklusive verfassungsfeindlicher Kennzeichen.
Selbst die Blitzerlinse blieb nicht verschont. Das Hightech-Gerät war damit erst mal außer Betrieb.
Die Stadt reagierte schnell: Anzeige bei der Polizei, Schadensanalyse läuft.
"Der Enforcement Trailer wurde am Wochenende wieder gereinigt, sodass er dann auch wieder vollständig einsatzbereit war", heißt es aus dem Glauchauer Rathaus auf Anfrage.
Doch der Vorfall wirft Fragen auf: Wie sicher sind die bis zu 150.000 Euro teuren Blitzer wirklich?
Titelfoto: Kristin Schmidt