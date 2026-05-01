Sächsisches Gastro-Urgestein (79) baut seine ausgebrannte Kneipe wieder auf

Oberschöna - Seit 60 Jahren steht Harald Böhme (79) hinter dem Tresen - dann der Schicksalsschlag: Sein "Perzbachstübel" in Langhennersdorf bei Freiberg brannte vor einem Jahr aus . Nun baut er seine Kneipe Stück für Stück wieder auf.

Im April 2025 stand Harald Böhme noch in den verbrannten Trümmern des Anbaus. © Sven Gleisberg

Im April 2025 der Schock: Im Anbau explodierte der Akku einer Bohrmaschine. Das Feuer griff auf die Schenke über und zerstörte, die sich Böhme vor rund 10 Jahren aufgebaut hatte. Doch statt sich unterkriegen zulassen, zeigt er Tatendrang.

Sein Ziel: Das "Perzbachstübel" wieder so herzurichten, "wie es die Leute gern hatten". Gemütlich und urig.

Noch gleicht das Innere einer Baustelle. Bisher wurden die rustikalen Holzbalken sandgestrahlt und die Toilettenräume neu eingebaut und gefliest. "Der Elektriker war auch schon da", berichtet Böhme.

Vor ihm liegt noch viel Arbeit, jedoch bleibt Böhme optimistisch: "Wenn ich mich körperlich nicht fit fühlen würde, würde ich das nicht machen."