Trockenheit erhöht Waldbrandgefahr: Stufe 5 in Teilen Sachsens erwartet

Leipzig - Die anhaltende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr in Sachsen am ersten Maiwochenende ansteigen.

In einigen Regionen im Freistaat steigt die Waldbrandgefahr auf die höchste Stufe. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Am Sonntag wird in einigen Bereichen der Kreise Görlitz und Bautzen die höchste Stufe 5 vorausgesagt. Im gesamten Norden sowie in der Mitte des Freistaates soll dann die zweithöchste Stufe 4 gelten, wie aus einer Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.

In Sachsen gibt es fünf Waldbrandwarnstufen - 1 steht für sehr geringe Gefahr und 5 für sehr hohe Gefahr. Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden.

Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen. Offenes Feuer ist im Wald generell verboten. Die Landkreise können zusätzliche Beschränkungen erlassen.

Zur Walpurgisnacht wurden in Sachsen zahlreiche sogenannte Hexenfeuer entzündet. Die Feuerwehr hatte vorab wegen der hohen Brandgefahr zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Nach einem Überblick der Polizei gab es im Zusammenhang mit den Traditionsfeuern keine Probleme.