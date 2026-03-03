Crash in Ostsachsen: VW kippt nach Aufprall zur Seite

Ostritz - Crash auf der B99 in Ostritz!

Ein VW krachte in einen parkenden Ford mit Anhänger und kippte zur Seite - der Fahrer wurde von den Rettungskräften behandelt. © xcitepress/Thomas Baier

Ein 69-jähriger VW-Fahrer war am Dienstag gegen 10.05 Uhr auf der Görlitzer Straße in Richtung Görlitz unterwegs.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 berichtete, übersah der 69-Jährige einen am Straßenrand geparkten Ford mit Anhänger und fuhr dagegen.

Durch den Aufprall kippte der VW auf die linke Seite. Der Fahrer des Unfallwagens konnte nur mit Hilfe aus dem Auto befreit werden.

Der Mann zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und wurde noch vor Ort von den Rettungskräften behandelt.