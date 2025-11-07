 871

Einsatz in der Kleingartensparte: Laube steht in Vollbrand

In einer Gartenlaube in Görlitz hat es gebrannt.

Von Clemens Grosz

Görlitz - Feuerwehreinsatz in der Kleingartensparte: In einer Laube in Görlitz hat es am Freitag gebrannt.

Die Laube brannte aus.
Die Laube brannte aus.  © Lausitznews.de

Um 13.29 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. In einer Gartenlaube an der Paul-Keller-Straße brach ein Feuer aus.

Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, bauten eine Löschwasserversorgung über mehrere Meter auf und konnten den Laubenbrand zügig löschen

Verletzt wurde niemand, bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zum Hergang und schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

Titelfoto: Lausitznews.de

Mehr zum Thema Görlitz: