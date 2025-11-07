Einsatz in der Kleingartensparte: Laube steht in Vollbrand

Görlitz - Feuerwehreinsatz in der Kleingartensparte: In einer Laube in Görlitz hat es am Freitag gebrannt.

Die Laube brannte aus. © Lausitznews.de

Um 13.29 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. In einer Gartenlaube an der Paul-Keller-Straße brach ein Feuer aus.

Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, bauten eine Löschwasserversorgung über mehrere Meter auf und konnten den Laubenbrand zügig löschen

Verletzt wurde niemand, bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.