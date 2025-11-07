871
Einsatz in der Kleingartensparte: Laube steht in Vollbrand
Görlitz - Feuerwehreinsatz in der Kleingartensparte: In einer Laube in Görlitz hat es am Freitag gebrannt.
Um 13.29 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. In einer Gartenlaube an der Paul-Keller-Straße brach ein Feuer aus.
Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, bauten eine Löschwasserversorgung über mehrere Meter auf und konnten den Laubenbrand zügig löschen
Verletzt wurde niemand, bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.
Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zum Hergang und schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.
Titelfoto: Lausitznews.de