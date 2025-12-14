Feuerdrama am 3. Advent: Bewohnerin stirbt bei Hausbrand

Seifhennersdorf - Feuerdrama am dritten Advent: In den gestrigen frühen Morgenstunden ist bei einem Hausbrand in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz eine 81-jährige Frau ums Leben gekommen!

In den Morgenstunden drang dichter Rauch aus den Fenstern des Mehrfamilienhauses. © xcitepress/Thomas Baier

Als Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 5.50 Uhr in der Straße An der Läuterau ankamen, stiegen dichte Rauchwolken aus den Fenstern im Obergeschoss des brennenden Mehrfamilienhauses.

Im Erdgeschoss tobte das Feuer, wodurch die Löschmaßnahmen erschwert wurden.

Für die älteste Bewohnerin des Hauses, eine 81-jährige Seniorin, kam dabei jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte fanden ihren leblosen Körper während der Löscharbeiten.

Ein Bestattungswagen wurde gerufen.