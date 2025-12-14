 1.562

Feuerdrama am 3. Advent: Bewohnerin stirbt bei Hausbrand

Bei einem Hausbrand in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz ist eine 81-jährige Frau ums Leben gekommen.

Von Jakob Anders

Seifhennersdorf - Feuerdrama am dritten Advent: In den gestrigen frühen Morgenstunden ist bei einem Hausbrand in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz eine 81-jährige Frau ums Leben gekommen!

In den Morgenstunden drang dichter Rauch aus den Fenstern des Mehrfamilienhauses.  © xcitepress/Thomas Baier

Als Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 5.50 Uhr in der Straße An der Läuterau ankamen, stiegen dichte Rauchwolken aus den Fenstern im Obergeschoss des brennenden Mehrfamilienhauses.

Im Erdgeschoss tobte das Feuer, wodurch die Löschmaßnahmen erschwert wurden.

Für die älteste Bewohnerin des Hauses, eine 81-jährige Seniorin, kam dabei jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte fanden ihren leblosen Körper während der Löscharbeiten.

Ein Bestattungswagen wurde gerufen.

Bewohnerin stirbt bei Hausbrand, drei Mieter verletzt

Bei Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte den leblosen Körper der 81-jährigen Frau.  © xcitepress/Thomas Baier

"Drei weitere Mieter, ein Zweijähriger, ein 22-Jähriger und eine 28-Jährige, wurden leicht verletzt", berichtet ein Görlitzer Polizeisprecher.

Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Krisenteam übernahm die Betreuung der drei überlebenden Bewohner des Hauses.

Die Kripo ermittelt nun, wie es zu dem tödlichen Feuer am Adventsmorgen kommen konnte.

Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier

