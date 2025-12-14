Sanierung im Tunnel Königshainer Berge beendet: Warum ist noch immer eine Röhre dicht?

Kodersdorf - Die Sanierung des Tunnels Königshainer Berge ist beendet. Am frühen Sonntagabend konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Doch noch immer ist die Südröhre (Richtung Görlitz ) dicht.

Die Südröhre hat derzeit noch keine Betriebserlaubnis. Daher ist dort gegenwärtig kein Verkehr möglich. © Norbert Neumann

Wie Sprecher Tino Möhring (42) von der Autobahn GmbH auf TAG24-Nachfrage erklärte, hängt dies mit der noch fehlenden Betriebserlaubnis zusammen. Sie soll nach umfassender Prüfung der Testergebnisse vor Weihnachten durch das Fernstraßen-Bundesamt erteilt werden.

"Unser Ziel ist es, dass pünktlich zum Fest beide Röhren wieder zur Verfügung stehen", so Möhring weiter.

Da in der Nordröhre (Richtung Dresden) aufgrund des bisher durchgeführten Gegenverkehrbetriebs noch Sicherungselemente aufgebaut seien, könne dort zunächst nur eine Spur freigegeben werden. "Der Abbau ist mit einer letzten Sperrung für Mitte Januar geplant."

Seit März 2024 liefen die Modernisierungsarbeiten der Sicherungstechnik im Tunnel. Unter anderem wurden neue Notrufkabinen und mehr Sensoren zur Brandfrüherkennung installiert. "Die Arbeiten lagen weitgehend im Zeitplan", sagt der Sprecher rückblickend.