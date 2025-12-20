Trotz Tunnel-Freigabe: Vor dem Fest wird es auf der A4 eng

Kodersdorf - Nach zwei Jahren Arbeit rollt der Verkehr wieder ohne Einschränkungen durch den Autobahntunnel Königshainer Berge.

Freie Fahrt im A4-Tunnel Königshainer Berge - zumindest in einer Röhre. (Archivbild) © Holm Helis

Pünktlich vor Ferienbeginn ist die Südröhre des A4-Tunnels freigegeben worden. In Richtung Görlitz stünden nun wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

In Richtung Dresden werde der Verkehr noch bis Mitte Januar auf einem Fahrstreifen durch die Nordröhre geführt.

Der ADAC sagt zwar volle Straßen am Samstag sowie am Montag und Dienstag vor Heiligabend voraus. Es bestehe aber kein Risiko für ein "flächendeckendes Verkehrschaos".

Dabei bleibt die A4 das Sorgenkind der sächsischen Trassen. "Nadelöhre befinden sich, auch ohne Baustellen, am Dreieck Nossen und im Bereich des Grenzübergangs bei Görlitz", so ein Sprecher.