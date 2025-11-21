Reihenhaus in Görlitz in Flammen: Polizei findet Leiche
Görlitz - Auf der Görlitzer Frauenburgstraße hat es gebrannt. Ein Reihenhaus stand am Donnerstagabend lichterloh in Flammen. Dann machten die Einsatzkräfte einen schlimmen Fund.
Gegen 21.40 Uhr ging der erste Notruf ein. Ein Reihenendhaus auf der Frauenburgstraße stand plötzlich in Vollbrand.
Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dach, eine große Rauchsäule thronte über dem Haus. Die Feuerwehr rückte sofort aus.
Fünf Anwohner mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen zu TAG24. Die Flammen hatten auch auf das Nachbarhaus übergegriffen. Der Bewohner des Feuerhauses wurde zunächst vermisst.
Gegen 2.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle.
Dann der schreckliche Fund: Am Freitagvormittag wurde im Haus eine Leiche entdeckt, teilte die Polizei inzwischen mit.
Ob es sich um den vermissten Bewohner handelt, ist zur Stunde noch ungewiss.
Ermittlungen zur Brandursache laufen
Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und zahlreichen Kräften vor Ort, auch mehrere Rettungswagen und Notfallsanitäter hielten sich bereit. Das THW war ebenfalls vor Ort.
Die Polizei spricht indes von einem herausfordernden Einsatz. Die örtlichen Gegebenheiten hätten den Löscheinsatz erschwert, hieß es. Weil das Haus stark einsturzgefährdet ist, muss nun ein Statiker zum Einsatz kommen, hieß es.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
Warum das Feuer ausbrach, soll jetzt ermittelt werden.
Erstmeldung vom 21. November, 8.08 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.44 Uhr.
Titelfoto: Matthias Wehnert Photos