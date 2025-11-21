Reihenhaus in Görlitz in Flammen: Polizei findet Leiche

Görlitz - Auf der Görlitzer Frauenburgstraße hat es gebrannt. Ein Reihenhaus stand am Donnerstagabend lichterloh in Flammen. Dann machten die Einsatzkräfte einen schlimmen Fund.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. © Matthias Wehnert Photos

Gegen 21.40 Uhr ging der erste Notruf ein. Ein Reihenendhaus auf der Frauenburgstraße stand plötzlich in Vollbrand.

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dach, eine große Rauchsäule thronte über dem Haus. Die Feuerwehr rückte sofort aus.

Fünf Anwohner mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen zu TAG24. Die Flammen hatten auch auf das Nachbarhaus übergegriffen. Der Bewohner des Feuerhauses wurde zunächst vermisst.

Gegen 2.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle.

Dann der schreckliche Fund: Am Freitagvormittag wurde im Haus eine Leiche entdeckt, teilte die Polizei inzwischen mit.

Ob es sich um den vermissten Bewohner handelt, ist zur Stunde noch ungewiss.