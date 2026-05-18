Fieser Stecher-Anschlag auf rollende Dönerbude

Hirschfelde - Was soll das denn? Seit rund zwei Wochen gibt es auf dem Ernst-Thälmann-Platz in Hirschfelde (bei Görlitz ) einen mobilen Döner-Stand. Über den fielen jetzt Vandalen her. Der Betreiber lässt sich davon nicht einschüchtern.

Seit zwei Wochen gibt es einen neuen Imbiss auf dem Hirschfelder Marktplatz. © xcitepress

Eigentlich soll es in Hirschfelde bald einen richtigen Dönerladen geben, doch bis der fertig ist, gibt es erst mal einen Wagen. Hier zerstach nun jemand über Nacht alle vier Reifen.

"Wir machen nichts Schlimmes, das ist alles genehmigt", sagt Betreiber Ramazan Yildirim verständnislos. "Und klar, wir machen weiter."

Die meisten Anwohner dürfte das freuen, denn der Marktplatz des Zittauer Ortsteils ist sonst eher durch Leerstand geprägt. Mittlerweile hat sich die Polizei der Attacke angenommen.