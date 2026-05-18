Oje, viel Spaß beim Packen! Museum zieht mit Millionen Objekten um

Görlitz - Ende des Jahres sollen die ersten Umzugswagen rollen, schon jetzt laufen die Vorbereitungen - und Besucher können hinter die Kulissen des "großen Packens" schauen: Das Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz bereitet den Umzug auf seinen neu gebauten Campus vor. Samt seiner sieben Millionen Exponate.

Das Senckenberg-Museum lässt von außen kaum erahnen, wie viele Exponate sich darin befinden. © Sebastian Kahnert/dpa

In dem Komplex in Bahnhofsnähe werden künftig Forschung, Sammlung und Lehre konzentriert sein, erklärt Museumsleiterin Kristin Baber.

Am Freitag eröffnet das Museum am Marienplatz die Ausstellung "Eingepackt & ausgepackt", die den Umzug auf das neue Gelände begleiten soll.

"Die Präsentation wird sich in den kommenden zwei Jahren immer wieder verändern", sagt Baber. Für Mitte 2026 rechnet sie mit der Übergabe der Gebäude.

Die Bauarbeiten für den Institutscampus von Senckenberg hatten 2020 begonnen.