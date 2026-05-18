Oje, viel Spaß beim Packen! Museum zieht mit Millionen Objekten um
Görlitz - Ende des Jahres sollen die ersten Umzugswagen rollen, schon jetzt laufen die Vorbereitungen - und Besucher können hinter die Kulissen des "großen Packens" schauen: Das Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz bereitet den Umzug auf seinen neu gebauten Campus vor. Samt seiner sieben Millionen Exponate.
In dem Komplex in Bahnhofsnähe werden künftig Forschung, Sammlung und Lehre konzentriert sein, erklärt Museumsleiterin Kristin Baber.
Am Freitag eröffnet das Museum am Marienplatz die Ausstellung "Eingepackt & ausgepackt", die den Umzug auf das neue Gelände begleiten soll.
"Die Präsentation wird sich in den kommenden zwei Jahren immer wieder verändern", sagt Baber. Für Mitte 2026 rechnet sie mit der Übergabe der Gebäude.
Die Bauarbeiten für den Institutscampus von Senckenberg hatten 2020 begonnen.
Umzug des Senckenberg Museums für Naturkunde soll bis 2028 dauern
Laut Baber wurden rund 79 Millionen Euro investiert, um mehr Platz für die bodenzoologische Forschungseinrichtung zu schaffen. Mit etwa 120 Mitarbeitern sei diese derzeit noch an sieben Standorten untergebracht.
Wissenschaftliche Sammlungen mit rund sieben Millionen Einzelobjekten, die Bibliothek, Labore und Arbeitsbereiche werden nun an einem Ort zusammengeführt. Voraussichtlich bis 2028 werde der Umzug dauern.
Bis auf das 1860 eröffnete Museum am zentralen Marienplatz werden alle Standorte aufgegeben, in denen sich das Institut eingemietet habe.
Den Fortschritt des Umzugs können Interessierte in der Eingangshalle des Stammgebäudes mitverfolgen und sich dabei regelmäßig auf den aktuellen Stand bringen.
Titelfoto: Montage: Sebastian Kahnert/dpa, picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild (2)