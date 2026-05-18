Haus stürzt mitten in Görlitz ein! Polizei fürchtet, dass Gas austritt - umliegende Gebäude evakuiert

Görlitz - Was für ein Wahnsinn im äußersten Osten Sachsens: Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts ein Haus eingestürzt!

Wie ist so etwas möglich? Das Haus in Görlitz ist komplett eingestürzt. © Bildmontage: LiberTec GmbH

Das Unglück geschah am Montag gegen 17.30 Uhr, wie die Polizeidirektion Görlitz zunächst gegenüber TAG24 bestätigte.

Demnach brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Über Ursachen oder mögliche Verletzte oder gar Tote ist bislang nichts bekannt.

Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) bezog am Abend Stellung gegenüber TAG24: "In der James-Moltke-Straße ist aus unbekannten Gründen ein Haus eingestürzt. Es handelt sich dabei um ein Mehrfamilienhaus, ob dort jedoch Mieter gemeldet waren, muss noch geprüft werden."

Aktuell bestehe der Verdacht, dass Gas austrete. "Das muss aber erst abgeklärt werden. Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, es sind neben Polizei auch Feuerwehr und THW im Einsatz."