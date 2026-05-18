Haus stürzt mitten in Görlitz ein! Polizei fürchtet, dass Gas austritt - umliegende Gebäude evakuiert

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Was für ein Wahnsinn! Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts ein Haus eingestürzt.

Von Eric Hofmann, Holger Köhler-Kaeß

Görlitz - Was für ein Wahnsinn im äußersten Osten Sachsens: Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts ein Haus eingestürzt!

Wie ist so etwas möglich? Das Haus in Görlitz ist komplett eingestürzt.
Wie ist so etwas möglich? Das Haus in Görlitz ist komplett eingestürzt.  © Bildmontage: LiberTec GmbH

Das Unglück geschah am Montag gegen 17.30 Uhr, wie die Polizeidirektion Görlitz zunächst gegenüber TAG24 bestätigte.

Demnach brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Über Ursachen oder mögliche Verletzte oder gar Tote ist bislang nichts bekannt.

Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) bezog am Abend Stellung gegenüber TAG24: "In der James-Moltke-Straße ist aus unbekannten Gründen ein Haus eingestürzt. Es handelt sich dabei um ein Mehrfamilienhaus, ob dort jedoch Mieter gemeldet waren, muss noch geprüft werden."

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Aktuell bestehe der Verdacht, dass Gas austrete. "Das muss aber erst abgeklärt werden. Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, es sind neben Polizei auch Feuerwehr und THW im Einsatz."

Zahlreiche Hilfskräfte sind vor Ort im Einsatz.
Zahlreiche Hilfskräfte sind vor Ort im Einsatz.  © xcitepress/Thomas Baier
Die James-von-Moltke-Straße ist abgesperrt, Anwohner wurden evakuiert.
Die James-von-Moltke-Straße ist abgesperrt, Anwohner wurden evakuiert.  © xcitepress/Thomas Baier

Im eingestürzten Haus soll es Ferienwohnungen gegeben haben

So sah das Haus 2020 aus.
So sah das Haus 2020 aus.  © Wikipedia/Freddo213/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Nach TAG24-Informationen gab es in dem Haus sowohl gleich mehrere Ferien- als auch gewöhnliche Wohnungen.

Der Vermieter der Ferienwohnungen wollte sich gegenüber TAG24 vorerst nicht äußern.

Erstmeldung von 18.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.06 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: LiberTec GmbH

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