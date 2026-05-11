11.05.2026 08:34 OB-Wahl in Görlitz: Ursu liegt vorne, aber es muss noch mal gewählt werden

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz verpasste Amtsinhaber Ursu knapp die Mehrheit, am 31. Mai muss deshalb noch mal gewählt werden.

Von Jasmin Beisiegel Görlitz - Die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz geht in eine zweite Runde. Amtsinhaber Octavian Ursu (58, CDU) hat mit 49,1 Prozent der Stimmen die notwendige Mehrheit knapp verpasst, wie aus dem vorläufigen Endergebnis hervorgeht.

Octavian Ursu (58) entkommt knapp der benötigten Mehrheit von 50 Prozent. © Sebastian Kahnert Der AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel (43) folgt auf Platz zwei mit 44,3 Prozent. Abgeschlagen dahinter liegen Sabine Christian (Linke) mit 3,4 Prozent und Hagen Jeschke (parteilos) mit 3,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,8 Prozent. Da niemand die notwendigen 50 Prozent erreichte, steht für die rund 44.500 wahlberechtigten Görlitzer am 31. Mai ein zweiter Wahlgang an. Sächsische Schweiz Lebenswerk steht zum Verkauf: Eisenbahnwelten suchen neuen Besitzer Dann gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen.

Bereits 2019 traten Sebastian Wippel (AfD, l.) und Octavian Ursu (CDU) gegeneinander an. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Ursu und Wippel traten bereits 2019 gegeneinander an