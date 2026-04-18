Flixbus-Fahrer ohne Fleppen am Steuer erwischt

Görlitz - In der Nacht zu Freitag, kurz nach Mitternacht, zog die Bundespolizei bei Ludwigsdorf ( Görlitz ) den Flixbus aus der Ukraine Richtung Frankfurt am Main aus dem Verkehr.

Nach der Grenzkontrolle musste der Fahrer des Reisebusses wechseln. © Bundespolizei

Zwar war mit den Passagieren alles in Ordnung, doch es kam heraus, dass es sich bei dem Rumänen (37) am Steuer etwas anders verhielt: Dessen Busführerschein war schon seit 2023 abgelaufen.

Daraufhin versuchte er es mit einer digitalen ukrainischen Fahrerlaubnis. Doch die war ihm auch nur auf Grundlage des abgelaufenen Führerscheins ausgestellt worden.