Flixbus-Fahrer ohne Fleppen am Steuer erwischt
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Görlitz - In der Nacht zu Freitag, kurz nach Mitternacht, zog die Bundespolizei bei Ludwigsdorf (Görlitz) den Flixbus aus der Ukraine Richtung Frankfurt am Main aus dem Verkehr.
Zwar war mit den Passagieren alles in Ordnung, doch es kam heraus, dass es sich bei dem Rumänen (37) am Steuer etwas anders verhielt: Dessen Busführerschein war schon seit 2023 abgelaufen.
Daraufhin versuchte er es mit einer digitalen ukrainischen Fahrerlaubnis. Doch die war ihm auch nur auf Grundlage des abgelaufenen Führerscheins ausgestellt worden.
Weiterlenken durfte er den Bus nicht, bekam eine Anzeige. Allerdings war ein zweiter Fahrer vor Ort, der für ihn übernehmen konnte.
Titelfoto: Bundespolizei