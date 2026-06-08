Kupferdiebe sollen für Hauseinsturz mit drei Toten verantwortlich sein: Wie kamen Ermittler auf ihre Spur?

Nach der Explosion blieb von dem Haus in Görlitz nur noch ein Schutthaufen übrig. © Sebastian Kahnert/dpa

Am Abend des 18. Mai endete das Leben von Georgiana Rusu (†25), Simona Marcu (†26) und Ahmed M. (†48) unter den Trümmern des kollabierten Hauses.

Schuld sollen die beiden mutmaßlichen Diebe sein: "Nach aktuellem Erkenntnisstand waren die beiden Tatverdächtigen in den Montagnachmittagsstunden des 18. Mai 2026 im Bereich der Stadt Görlitz an der Augustastraße, Emmerichstraße, Kleine Konsulstraße, Konsulstraße, Theodor-Körner-Straße, Schillerstraße und James-von-Moltke-Straße unterwegs und befanden sich auf der Suche nach stehlenswertem Gut", so Polizeisprecher Kai Siebenäuger (45).

Besonders auf Fahrräder und Buntmetall hätten sie es abgesehen, dabei versucht, diverse Türen zu öffnen. "Inzwischen ist bekannt, dass sich die beiden Männer auch Zutritt zum Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 verschafften", so der Polizeisprecher.

Offenbar waren beide auf beiden Seite der Grenzen unterwegs, denn am Mittwoch meldete sich die polnische Polizei bei den deutschen Kollegen zu den beiden Männern, wollte Infos. Einmal wegen Diebstahls auf dem Radar der Ermittler wanderte Zolmai K. am Donnerstag nach der Explosion, Bartosz K. am 29. Mai wegen Eigentumsdelikten in Untersuchungshaft.

"Der Erlass der Haftbefehle wurde auch möglich, weil die beiden Beschuldigten ohne festen oder gemeldeten Wohnsitz waren", so Siebenäuger.