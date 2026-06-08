Nach tödlicher Gasexplosion in Görlitz: Wie gefährdet sind unsere Heizungskeller?

Görlitz - Nach der tödlichen Hausexplosion in Görlitz stellt sich die Frage, ob Kupferdiebe unsere Heizungskeller durch ihr kriminelles Treiben in eine tickende Gas-Bombe verwandeln könnten.

Infolge einer Hausexplosion wurden in Görlitz Mitte Mai drei Menschen getötet. Laut Polizei sollen Kupferdiebe, die zuvor die Gasleitungen beschädigt haben sollen, für die Tragödie verantwortlich sein. © Sebastian Kahnert/dpa

Drei Tote gab es in Görlitz zu beklagen, nachdem Mitte Mai ein Haus in der James-von-Moltke-Straße infolge einer Gasexplosion eingestürzt war. Am Sonntagabend teilte die Polizei dann mit, dass die Explosion mutmaßlich durch zwei Kupferdiebe herbeigeführt wurde, die zuvor die Rohrleitungen beschädigt haben sollen.

Eine Tragödie, die sich grundsätzlich auch anderswo wiederholen könnte.

"Auch durch bauliche und sicherheitsrelevante Maßnahmen lässt sich nicht vollständig ausschließen, dass vorsätzlich und mit hoher krimineller Energie an Gasanlagen in Wohngebäuden manipuliert werden kann", erklärte Lars Wagner, Pressesprecher des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) gegenüber TAG24.

Um die Sicherheit von Gasinstallationen zu erhöhen, verwies der DVGW-Sprecher auf den Einbau eines sogenannten Gasströmungswächters: "Seine Hauptaufgabe ist es, bei einem unzulässig hohen Gasdurchfluss – zum Beispiel infolge einer Leckage oder Manipulation – die Gaszufuhr selbsttätig abzusperren. Dadurch wird das Risiko von Gasunfällen, wie Bränden oder Explosionen, deutlich reduziert."

Gasströmungswächter müssen bei Neuinstallationen, Gerätewechseln oder -Erweiterungen seit Dezember 2003 übrigens verpflichtend eingebaut werden. Eine Nachrüst-Pflicht für ältere Gasanlagen besteht jedoch nicht.