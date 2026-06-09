Mann randaliert in Wohnhaus und läuft nackt Richtung Schule
Görlitz - Aufregung in Görlitz: Am Montagmittag randalierte ein Mann in einem Wohnhaus und lief später noch nackt in die Richtung einer Schule. Erst alarmierte Polizisten konnten dem Ganzen ein Ende setzen.
Der 23-Jährige hatte zunächst lautstark in seiner Wohnung auf der Melanchthonstraße rumgeschrien und mehrere Glasscheiben im Treppenhaus des Gebäudes zerstört.
Dann warf er von einem Balkon aus einen Aschenbecher sowie einen Sonnenschirm auf die Straße. Dabei wurde ein abgestellter Opel beschädigt.
Anschließend lief er unbekleidet in die Richtung eines Schulhofes.
Die Polizei rückte an und konnte den 23-jährigen Deutschen stoppen. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Drogentest schlug positiv auf Cannabis an.
23-Jähriger löst Polizeieinsatz aus
Die Polizei spricht von einem "psychischen Ausnahmezustand".
Gegen den Mann wurden Anzeigen gestellt, auch der örtliche Revierkriminaldienst hat sich bei den Ermittlungen eingeschaltet.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa