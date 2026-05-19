Frau und Cousine in den Trümmern: Urlauber nach Hauseinsturz verzweifelt

Görlitz (Sachsen) - Bange Stunden für Cosmin Ciobanu! Der Mann suchte nach dem Hauseinsturz am Montagabend in Görlitz nach seiner Frau und seiner Cousine.

Spürhunde kamen nach dem Hauseinsturz zum Einsatz. © xcitepress/Finn Becker

Ciobanu buchte für sich und die beiden Frauen eine der Ferienwohnungen im Mehrfamilienhaus auf der James-von-Moltke-Straße. Drei Tage Urlaub wollten sie dort machen.

Der Rumäne sei nur kurz einkaufen gewesen, als eine Minute später das Haus einstürzte, wie er vor Ort berichtet. Ursache für das Unglück könnte eine Gasexplosion sein.

"Ich möchte, dass meine Frau noch am Leben ist", so der schockierte Urlauber in gebrochenem Deutsch. Beide sind seit zehn Jahren zusammen.

Die Angehörigen informierte er bereits, sie seien auf dem Weg nach Görlitz.

Den Einsatzkräften vor Ort machte er indirekt Vorwürfe, dass die Maßnahmen so lange dauern.

Allerdings: Da immer noch Gas austrete und die Gefahr besteht, dass Hohlräume einstürzen können, gehen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor, wie Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) TAG24 erklärte.