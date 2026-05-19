Zwei Vermisste gefunden! Noch immer Gasaustritt nach Hauseinsturz

Görlitz - Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts am Montagabend ein Haus eingestürzt! Von den ursprünglich fünf Vermissten werden am Dienstagmorgen noch drei gesucht.

Am Nachmittag stürzte das Haus ein, am Abend kamen unter anderem Spürhunde zum Einsatz. © Bildmontage: Olgierd Linke/dpa, Paul Glaser/dpa

Zwei Vermisste konnten mittlerweile telefonisch ausfindig gemacht werden, wie Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) am Dienstagmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Nach den drei anderen werde noch gesucht. Die Maßnahmen dauern an. Da immer noch Gas austrete und die Gefahr besteht, dass Hohlräume einstürzen können, gehen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor. Die Trümmer müssen händisch abgetragen werden.

Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr. Laut den Beamten brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Vermutlich war eine Gasexplosion die Ursache.

"Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (...). Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, es sind neben Polizei auch Feuerwehr und THW im Einsatz", so Leuschner. Spürhunde sind im Einsatz.

Ein Mann suchte am Abend nach seiner Frau und seiner Cousine. Die drei bezogen erst am Nachmittag eine Ferienwohnung im Haus, wollten Urlaub machen.