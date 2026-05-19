Zwei Vermisste gefunden! Noch immer Gasaustritt nach Hauseinsturz
Görlitz - Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts am Montagabend ein Haus eingestürzt! Von den ursprünglich fünf Vermissten werden am Dienstagmorgen noch drei gesucht.
Zwei Vermisste konnten mittlerweile telefonisch ausfindig gemacht werden, wie Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) am Dienstagmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte.
Nach den drei anderen werde noch gesucht. Die Maßnahmen dauern an. Da immer noch Gas austrete und die Gefahr besteht, dass Hohlräume einstürzen können, gehen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor. Die Trümmer müssen händisch abgetragen werden.
Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr. Laut den Beamten brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Vermutlich war eine Gasexplosion die Ursache.
"Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (...). Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, es sind neben Polizei auch Feuerwehr und THW im Einsatz", so Leuschner. Spürhunde sind im Einsatz.
Ein Mann suchte am Abend nach seiner Frau und seiner Cousine. Die drei bezogen erst am Nachmittag eine Ferienwohnung im Haus, wollten Urlaub machen.
OB von Görlitz spricht von mehreren Vermissten
Nach TAG24-Informationen gab es in dem Haus sowohl mehrere Ferien- als auch gewöhnliche Wohnungen. Der Vermieter der Ferienwohnungen wollte sich gegenüber TAG24 vorerst nicht äußern.
Gegen 20.30 Uhr hatte sich jedoch der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (58) zu Wort gemeldet: "Das tragische Unglück macht uns sehr betroffen: In der James-von-Moltke-Straße ist, vermutlich durch eine Gasexplosion, ein bewohntes Haus eingestürzt. Derzeit werden mehrere Personen vermisst."
Der aktuelle Fokus liege auf deren Suche.
"Die Bewohner der umliegenden Häuser werden in einem Bus der Görlitzer Verkehrsbetriebe betreut. Ein Statiker macht sich derzeit ein Bild von den angrenzenden und gegenüberliegenden Häusern. Wir bitten alle, die Rettungskräfte ihre - sicher noch länger andauernde - Arbeit machen zu lassen und nicht zu spekulieren, bis gesicherte Informationen vorliegen", fügte Ursu hinzu.
Erstmeldung vom 18. Mai, 18.16 Uhr, zuletzt aktualisiert am 19. Mai, 6 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Olgierd Linke/dpa, xcitepress