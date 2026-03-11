Görlitzer Krankenhaus erhält nach zehn Jahren Diebesgut zurück

Görlitz - Im Sommer 2016 stand das St. Carolus Krankenhaus in Görlitz unter Schock: Kriminelle waren in die Einrichtung eingebrochen und hatten Endoskope geklaut. Ihr Wert: Fast eine halbe Million Euro! Nun hatte der Vorfall laut Polizei endlich ein Happy End und die Klinik bekam einen Teil ihres Eigentums nach knapp einem Jahrzehnt zurück.

Rückgabe nach zehn Jahren: Nach einem Einbruch im Jahr 2016 konnte die Polizei dem St. Carolus Krankenhaus in Görlitz einen Teil der geklauten Endoskope zurückgeben. © PD Görlitz

Damals waren eine Frau und vier Männer im Juli durch einen Trick ins Gebäude gelangt, wo sie gezielt die 400.000 Euro teure Medizintechnik stahlen. Nachdem sie durch einen Hintereingang fliehen konnten, wurden die Endoskope per Post nach Kolumbien geschickt. Getarnt waren sie als Computertechnik.

Im Ausland angekommen, verkaufte man die medizinischen Geräte nach einer Aufarbeitung über den Schwarzmarkt an Krankenhäuser in Südamerika und in den USA.

Währenddessen arbeiteten das "Kommissariat 21" der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz und die anderen betroffenen Dienststellen mit dem Bundeskriminalamt, dem Zollkriminalamt sowie der kolumbianischen Polizei zusammen.

Da die Täter nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa zugeschlagen hatten, übernahm schließlich Europol die Koordinierung mit den verschiedenen Staaten.

Als im Sommer 2017 in Miami ein gestohlenes Endoskop aus Wilhelmshaven auftauchte, schaltete sich das örtliche FBI ein. Zusammen mit Europol führte man "sehr langwierige und umfangreiche" Ermittlungen durch. Es folgten Durchsuchung in den USA, in Kolumbien und in Panama.