In Auto und Unterhose versteckt: Zöllner stoppen Crystal-Schmuggler

Görlitz - Die Fahrt über die polnisch-deutsche Grenze endete für einen 54-jährigen Rauschgift-Schmuggler in Haft! Wie das Hauptzollamt Dresden am Donnerstag meldete, war sein Crystal nur vermeintlich gut versteckt.

Das Auto der Schmuggler - ein schwarzer BMW. © Hauptzollamt Dresden

Vorigen Sonntag kontrollierte der Zoll in der Nähe von Görlitz ein polnisches Fahrzeug, das über die A4 aus Polen einreiste.

An Bord: Fahrer und Beifahrer (54), die nach eigenen Angaben in die Schweiz fahren wollten.

Zöllner entdeckten bei der Kontrolle des BMW ein mit Klebefolie umwickeltes und vakuumiertes Päckchen, eingeklemmt zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole. Darin: rund 98 Gramm Crystal - nicht der einzige Fund.

Bei der Kontrolle der Insassen fanden die Beamten ein weiteres knapp 100 Gramm schweres Päckchen mit Methamphetamin - im Slip des 54-jährigen Beifahrers!