In Auto und Unterhose versteckt: Zöllner stoppen Crystal-Schmuggler

Der Görlitzer Zoll hat am Wochenende ein BMW samt Insassen genauer unter die Lupe genommen. Das Crystal im Gepäck kam nicht gut bei den Beamten an.

Von Chris Pechmann

Görlitz - Die Fahrt über die polnisch-deutsche Grenze endete für einen 54-jährigen Rauschgift-Schmuggler in Haft! Wie das Hauptzollamt Dresden am Donnerstag meldete, war sein Crystal nur vermeintlich gut versteckt.

Das Auto der Schmuggler - ein schwarzer BMW.
Vorigen Sonntag kontrollierte der Zoll in der Nähe von Görlitz ein polnisches Fahrzeug, das über die A4 aus Polen einreiste.

An Bord: Fahrer und Beifahrer (54), die nach eigenen Angaben in die Schweiz fahren wollten.

Zöllner entdeckten bei der Kontrolle des BMW ein mit Klebefolie umwickeltes und vakuumiertes Päckchen, eingeklemmt zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole. Darin: rund 98 Gramm Crystal - nicht der einzige Fund.

Bei der Kontrolle der Insassen fanden die Beamten ein weiteres knapp 100 Gramm schweres Päckchen mit Methamphetamin - im Slip des 54-jährigen Beifahrers!

Eines der Crystal-Päckchen, das über 100 Gramm auf die Waage brachte.
Die Staatsanwaltschaft Görlitz ließ den Beifahrer vorläufig festnehmen. Am Montag erließ das Amtsgericht Görlitz Haftbefehl gegen den 54-jährigen Mann aus Polen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Dresden.

Titelfoto: Fotomontage: Hauptzollamt Dresden

