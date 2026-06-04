Kein Geld für Schüler-Radweg im Kreis Görlitz
Von Jörg Schurig
Neugersdorf - Sachsen hat vorerst kein Geld für den geplanten Radweg von Neugersdorf nach Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz.
"Die erforderlichen Baumittel in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro konnten aufgrund der angespannten Haushaltslage des Freistaates bislang nicht zur Verfügung gestellt werden. Insoweit ist ein Baustart in den Sommerferien 2026 nicht absehbar", teilte das Infrastrukturministerium in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage von Grünen-Fraktions-Chefin Franziska Schubert (44) mit.
"Der Radweg wäre ein wichtiger Fortschritt für die Sicherheit der Schulkinder in der Region. Die Verkehrssicherheit unserer Kinder darf nicht unter die Räder kommen", reagierte sie verärgert. Das Baurecht bestehe schon seit mehr als zwei Jahren, das Projekt sei reif für die Umsetzung.
Titelfoto: Hendrik Schmidt