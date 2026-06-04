04.06.2026 18:06 Kein Geld für Schüler-Radweg im Kreis Görlitz

Sachsen hat vorerst kein Geld für den geplanten Radweg von Neugersdorf nach Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz.

Von Jörg Schurig Neugersdorf - Sachsen hat vorerst kein Geld für den geplanten Radweg von Neugersdorf nach Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz.

Grünen-Fraktions-Chefin Franziska Schubert (44) ist wenig begeistert von dieser Entwicklung. © Hendrik Schmidt "Die erforderlichen Baumittel in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro konnten aufgrund der angespannten Haushaltslage des Freistaates bislang nicht zur Verfügung gestellt werden. Insoweit ist ein Baustart in den Sommerferien 2026 nicht absehbar", teilte das Infrastrukturministerium in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage von Grünen-Fraktions-Chefin Franziska Schubert (44) mit.