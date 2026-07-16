Polizei bittet um Hinweise: Hund beißt Mädchen ins Gesicht - Neunjährige schwer verletzt

Görlitz - Ein neunjähriges Mädchen ist am Montagabend am Berzdorfer See bei Görlitz durch einen Hundebiss schwer verletzt worden.

Von dem Mischlingshund fehlt nach dem Angriff jede Spur. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, hielt sich das Mädchen gegen 20 Uhr an der Badestelle unweit des Wasserschlosses Tauchritz auf, als es plötzlich von einem Hund attackiert wurde.

Der hellbraune Mischlingsrüde hat der Neunjährigen direkt ins Gesicht gebissen. Sie musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Nach dem Angriff lief der Hund in Richtung Blaue Lagune. Ein Halter des Tieres konnte bislang nicht ausgemacht werden.