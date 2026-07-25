Wer hat etwas gesehen? Streit in Görlitz eskaliert in Pfefferspray-Attacke

Görlitz - In Görlitz ist am Freitagabend ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Görlitzer Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Streits. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, lief der Zoff gegen 18.45 Uhr auf der Büchtemannstraße aus dem Ruder.

Demnach sollen sich ein bislang unbekannter Mann und eine Frau zunächst in einem Auto in die Haare bekommen haben. Anschließend sollen sie ihren Streit auf der Straße weitergeführt haben. Beide sollen aus Polen stammen.

Daraufhin sprühte ihm eine zweite, ebenfalls unbekannte Frau Pfefferspray ins Gesicht. Wohin die drei Beteiligten dann flüchteten, ist unklar.