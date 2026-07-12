Umfangreiche Bauarbeiten starten: Hier ist Zugverkehr ab morgen eingeschränkt

Görlitz - Zur neuen Woche starten umfangreiche Bauarbeiten im Bahnhof Görlitz . Dadurch stehen vorübergehend nur drei der vier Bahnsteige zur Verfügung, was Einschränkungen im Zugverkehr jeweils im Zeitraum von Montag bis Freitag zur Folge hat.

Wegen Bauarbeiten ist der Görlitzer Bahnhof ab Montag nur eingeschränkt für den Zugverkehr nutzbar. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

So werden die planmäßigen Halte der RB60 (Richtung Görlitz) in Zoblitz, Reichenbach, Gersdorf (b Görlitz) und Görlitz-Rauschwalde voraussichtlich bis zum Fahrplanwechsel bei einem Großteil der Verbindungen entfallen, wie die "Länderbahn" (DLB) als Betreiberin des "trilex" ankündigte.

Als Ersatz würden die RE1-Züge ab Löbau jeden Halt bedienen. Teilweise müssten Abfahrten früher erfolgen. Die betroffenen Leistungen seien im Baufahrplan ersichtlich.

"Bei Früherlegung oder Späterlegung wird aus Kulanz die zeitliche Gültigkeit für alle bei der DLB gültigen Tarife entsprechend der regulären Fahrzeit der Züge gewährt", heißt es.

Der DLB zufolge müssten sich Reisende zudem von September bis Dezember darauf einstellen, dass am Görlitzer Bahnhof nur noch der Ausgang auf der stadtabgewandten Seite nutzbar ist. Es fahre ein Shuttlebus im 10-Minuten-Takt in die Innenstadt.