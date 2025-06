Kleiner dicker Mann belästigt zwei Teenager am Bahnhof: "Ihr seid aber zwei hübsche Mädchen"

Görlitz - Am Bahnhof Görlitz wurden zwei Mädchen (beide 13 Jahre alt) von einem körperlich auffälligen Perversling festgehalten und sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Alles in Kürze

Am Bahnhof Görlitz wurden zwei Mädchen belästigt. (Archivbild) © Holm Helis

Wie die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Mittwoch mitteilte, griff ein bisher unbekannter Täter den beiden Teenagern am Montag gegen 18.10 Uhr mit seiner Hand in den Nacken und sagte: "Ihr seid aber zwei hübsche Mädchen."

Durch seinen festen Griff konnte der Widerling die zwei 13-Jährigen zunächst daran hindern zu entkommen. Während eines Fluchtversuchs hielt er eines seiner Opfer zudem am Arm fest.

Erst nachdem die Mädchen anfingen zu weinen, gelang es ihnen, sich aus den Fängen des Mannes zu befreien. Der Täter suchte daraufhin ebenfalls das Weite. Seine beiden Opfer beschrieben ihn anschließend als körperlich sehr auffällig, klein und dick - allerdings nicht "schwabbelig-fett".

Mit folgender Personenbeschreibung sucht die Polizei nun nach dem Mann: