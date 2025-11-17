Klinikum Görlitz feiert Welttag der Frühgeborenen: Ballons für die kleinsten Kämpfer

Görlitz - Das Klinikum Görlitz hat sich gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr zum internationalen Weltfrühgeborenentag eine ganz besondere Aktion einfallen lassen.

Als Zeichen für Hoffnung und Stärke ließen Mitarbeitende, Eltern und Besucher lilafarbene Ballons in den Himmel steigen. © Danilo Dittrich

Die Neonatologie des Krankenhauses, die auf die Versorgung und Behandlung von Neugeborenen, insbesondere Frühgeborenen, spezialisiert ist, wollte damit auf die besondere Situation der kleinen Patienten aufmerksam machen.

Am Montag ließen Mitarbeiter, Eltern und Besucher rund 70 lilafarbene Heliumballons mit Wunschkarten vor der Kinderklinik in den Himmel steigen - ein Symbol für Hoffnung und Stärke, wie das Klinikum Görlitz berichtet.

Diana Vogt, Mitarbeiterin der Klinik, hat die Aktion gemeinsam mit ihren Kollegen ins Leben gerufen, "um zu zeigen, wie viel Kraft und Mut in diesen kleinen Menschen steckt".

Auf den Karten konnten alle Teilnehmenden ihre Gedanken, Wünsche oder Erinnerungen an eigene Frühchen festhalten.