Einsatz in Görlitz: Kinder an Gleisen legen Zugverkehr lahm

Görlitz - Weil sich im Gleisbereich drei Kinder aufgehalten hatten, musste der Zugverkehr auf der Bahnstrecke Görlitz -Dresden kurzzeitig gesperrt werden.

Am Freitag wurde der Zugverkehr zwischen Görlitz und Dresden kurzzeitig unterbrochen. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizeiinspektion Ludwigsdorf mitteilte, sei am Freitagnachmittag gegen 16.55 Uhr bei der Bundespolizei ein Anruf von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn eingegangen.

In diesem hieß es, dass sich mehrere Kinder im Gleisbereich Görlitz-Rauschwalde aufhalten würden.

Unmittelbar nach dem Anruf machten sich mehrere Streifen auf den Weg zum Einsatzort. Parallel dazu wurde die Bahnstrecke vorsorglich gesperrt.

Schon während der Anfahrt konnten die Beamten in etwa 400 Metern Entfernung die Minderjährigen erspähen. Nach einer kurzen Befragung war schnell klar, dass es sich um die gemeldeten Kinder handelte.

Die drei 14- und 15-Jährigen berichteten, über die Gleise gelaufen zu sein. Zu Schaden sei niemand gekommen.

Nach insgesamt 15 Minuten konnte die Streckensperrung aufgehoben werden.