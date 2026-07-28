Hauseinsturz in Görlitz mit drei Toten: Neuer Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen

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Nach dem Hauseinsturz in Görlitz mit drei Toten ist Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen worden.

Von Jasmin Beisiegel

Görlitz - Nach dem Hauseinsturz in Görlitz mit drei Toten ist Haftbefehl wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung gegen zwei Männer erlassen worden.

Am 18. Mai war das Haus in Görlitz in die Luft geflogen.
Am 18. Mai war das Haus in Görlitz in die Luft geflogen.  © Sebastian Kahnert/dpa

Die beiden seien dringend tatverdächtig, im Mai eine Gasexplosion in dem Haus verursacht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Görlitz mit.

Bei dem Unglück kamen am 18. Mai zwei junge Frauen aus Rumänien und ein Deutsch-Bulgare ums Leben. 

Nach den aktuell vorliegenden vorläufigen Sachverständigengutachten ist die Gasexplosion als Einsturzursache demnach bestätigt. Die Staatsanwaltschaft konnte daher die Haftbefehle gegen die Männer im Alter von 27 und 33 Jahren beantragen.

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Die mutmaßlichen Buntmetalldiebe stammen aus Polen und Afghanistan. Nach aktuellem Erkenntnisstand waren die beiden Tatverdächtigen am Nachmittag vor dem Einsturz im Umfeld der Gründerzeitvilla unterwegs und suchten nach "stehlenswertem Gut".

Männer sollen Gasleitungen am Haus in Görlitz beschädigt haben

Bartosz K. (27, l.) und Zolmai K. (33) sollen die tödliche Explosion herbeigeführt haben.
Bartosz K. (27, l.) und Zolmai K. (33) sollen die tödliche Explosion herbeigeführt haben.  © PD Görlitz

Die Männer hatten es den Angaben zufolge unter anderem auf Fahrräder, Schrott sowie Buntmetalle abgesehen. In dem Haus, das später einstürzte, sollen sie Gasleitungen beschädigt beziehungsweise manipuliert haben. 

Die Männer befinden sich bereits in anderer Sache in Haft. Die neu erlassenen Untersuchungshaftbefehle würden laut Staatsanwaltschaft vollstreckt, sollten die Gründe für die bestehende Haft wegfallen.

Zur Frage der Schuldfähigkeit der Beschuldigten wurde ein forensisch-psychiatrisches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Ausgangspunkt der Ermittlungen gegen die beiden Männer waren Hinweise der polnischen Polizei.

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Die Untersuchungen zu den Ursachen der Explosion dauern unterdessen weiter an. Eine 3D-Rekonstruktion der Gasanlage befindet sich den Angaben nach in der Endbearbeitung. Bei den Materialuntersuchungen, insbesondere der Kupferrohre unterstützt das Bundeskriminalamt mit einem speziellen Mikroskop.

Titelfoto: Montage: PD Görlitz, Sebastian Kahnert/dpa

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