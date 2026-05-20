Mehrere Vermisste nach Hauseinsturz in Görlitz: Warum zieht sich die Suche so lange?

Görlitz - Nach dem Einsturz des Wohngebäudes in Görlitz wird noch immer nach drei Vermissten gesucht. Während die Überlebenschancen mit fortlaufender Zeit sinken, stellt sich die Frage, warum die Suchaktion so lange dauert.

Die Suche nach den Vermissten gestaltet sich als schwierig. © Sebastian Willnow/dpa

Drei Vermisste werden unter den Trümmern an der James-von-Molke-Straße vermutet, die dort inzwischen circa 42 Stunden eingeklemmt wären.

Die Einsatzkräfte erklärten bereits am Dienstag, dass die Chancen aufs Überleben bis 72 Stunden nach dem plötzlichen Einsturz gegeben sind. Damit würde noch Zeit bis Donnerstagabend bleiben.

Für Verzögerungen bei der Suchaktion sorgte bis zum Mittwochmorgen jedoch weiterhin austretendes Gas. Die Gaszufuhr zu unterbrechen und damit den Rettungskräften einen sicheren Einsatz zu ermöglichen, gestaltet sich allerdings schwierig.

"Da der Zugang zum Hausanschluss des eingestürzten Gebäudes aufgrund von Trümmern und Schutt nicht möglich ist und die komplexe Verzweigung des Gasnetzes in diesem Bereich eine Herausforderung bei der Abschaltung darstellt, ist eine einfache Trennung der Leitung nicht möglich", teilten die Stadtwerke Görlitz am Dienstag mit.

Erst nachdem beauftragte Tiefbaufirmen an mehreren Stellen die Gasleitungen freigebuddelt hatten, konnte der Gasaustritt in der Nacht auf Mittwoch gestoppt werden. Doch damit nicht genug.