19.05.2026 18:13 Hauseinsturz in Görlitz: Bei der Suche nach Vermissten sind auch die Retter in Lebensgefahr

Nachdem wohl eine Gasexplosion ein komplettes Haus in der Görlitzer James-von-Moltke-Straße zum Einsturz gebracht hat, kommen die Hilfskräfte nur langsam voran.

Von Eric Hofmann

Görlitz - Nachdem wohl eine Gasexplosion ein komplettes Haus in der Görlitzer James-von-Moltke-Straße zum Einsturz gebracht hat, kommen die Hilfskräfte wegen der Gefahr weiterer Explosionen nur langsam voran. Für den Rumänen Cosmin Ciobanu (27) ist die Situation unerträglich, denn unter den Trümmern liegen vermutlich seine Freundin Georgina Rusu (25) und seine Cousine Simona Marcu (26).

Einsatzkräfte arbeiten sich durch die Trümmer, um die Vermissten möglichst schnell zu finden. © Matthias Wehnert/imago Hinter den Absperrungen können es die Görlitzer nicht fassen: "Die haben den Hahn immer noch nicht gefunden", sagt eine Rentnerin. "Das ist doch gefährlich." Tatsächlich ist der Hausanschluss unter den Trümmern verschüttet. Eine Tiefbaufirma reißt deshalb die Dr.-Kahlbaum-Allee auf, dort wird die Gasleitung abgeklemmt. 18 Haushalte sind betroffen. Nach dem Einsturz meldete die Polizei zunächst fünf Vermisste, konnte zwei davon dann allerdings außerhalb des Hauses finden. Nur von Georgina, Simona und dem Deutsch-Bulgaren Ahmed M. (48) fehlt jede Spur. "Ich habe nichts gegessen, nicht geschlafen", seufzt Ciobanu, der um seine Angehörigen bangt. Er wollte seine Freundin im Sommer heiraten, im Juli einen Baustellenjob in Frankfurt am Main beginnen. Sachsen Nach Bluttat in Sachsen: Bekannte sammeln Spenden für Kinder von mutmaßlichem Todesschützen "Sie hatte seit Sonntag Kopfschmerzen", sagt er über seine Frau. "Ich wollte am Montag nur kurz zur Apotheke, eine Tablette holen. Als ich an der Ecke war, hörte ich die Explosion." Er verstehe nicht, wieso es so lange dauert, zwei Personen zu finden.

Die Spürhunde haben an mehreren Stellen angeschlagen. © Steffen Füssel

Das THW ist vor Ort, hilft bei der Vermisstensuche. © Paul Glaser/dpa

Polizeidrohne kann nichts erkennen

Die Görlitzer Feuerwehr-Chefin Anja Weigel (47) hat noch mehrere Sorgen. © Steffen Füssel Doch der Einsatz ist nicht einfach: In Hohlräumen kann noch eine explosive Menge Gas sein - rund um die Katastrophenstelle herrscht Einsturzgefahr. Stein um Stein kämpfen sich Einsatzkräfte aus Deutschland und Polen vor. Mehrfach kommen auch Hunde zum Einsatz, schlagen an mehreren Stellen immer wieder an: "Die Anzahl der Stellen sagt uns nicht zwangsläufig aus, wie viele Personen da liegen", erklärt die Görlitzer Feuerwehr-Chefin Anja Weigel (47). "Da es sich um eine Explosion handelt, müssen wir immer auch davon ausgehen, dass es nur Körperteile sein können." Zudem sei nicht gänzlich auszuschließen, dass die Trümmer noch weitere Passanten auf dem Gehweg verschüttet haben. Sachsen Zeugin lässt Graffiti-Schmierer auffliegen: Polizei fasst zwei junge Männer Derweil lässt die Bundespolizei ihre Drohne fliegen, doch die Wärmebildkamera kann nichts unter den Trümmern erkennen.

Mit schwerem Gerät rückten Rettungskräfte dem Trümmerberg zu Leibe. © Paul Glaser/dpa

Arbeiter rissen die Straße auf, um das Gas abklemmen zu können. © Steffen Füssel

Schon in der Nacht begann der Rettungseinsatz. © picture alliance/dpa

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