Nach Görlitzer Hauseinsturz: So lange können Menschen unter Trümmern überleben

Görlitz - Nach dem Hauseinsturz in Görlitz hoffen viele Menschen weiterhin darauf, dass die drei vermissten Menschen in den Trümmern lebend gefunden werden. Fachleuten zufolge könnte das theoretisch zwei Tage nach dem Unglück noch klappen.

Die Hoffnung, nach einem Hauseinsturz in Görlitz Überlebende zu finden, besteht noch immer. © Sebastian Kahnert/dpa

"Die sogenannte 'goldene Rettungszeit' liegt meist in den ersten 24 bis 72 Stunden – in diesem Zeitraum sind die Überlebenschancen am höchsten", erklärt Andrea Wirth von der Pressestelle des THW-Landesverbandes Sachsen, Thüringen.

Bei den Vermissten handelt es sich um zwei rumänische Touristinnen und einen Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit. Von ihnen fehlt bisher jedes Lebenszeichen. Die Ursache für das Unglück ist weiter unklar.

Pauschal lasse sich nicht sagen, wie lange Menschen unter Trümmern überleben würden, erläutert Wirth. "Es gibt aber dokumentierte Fälle, in denen Menschen nach mehreren Tagen oder sogar Wochen lebend gefunden wurden."

Ein Beispiel ist etwa das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet vor mehr als drei Jahren. Dort fanden Einsatzkräfte auch noch Tage nach der Katastrophe Überlebende.

Manche sprechen dann von "Überlebenswundern". "Über 'Wunder' kann man nur sagen: Es handelt sich meist um das Zusammenspiel mehrerer günstiger Faktoren", erklärt Wirth.

"Für die Gefahrenabwehr wie aktuell in Görlitz gilt: Gesucht wird so lange, wie es realistische Überlebenschancen gibt."