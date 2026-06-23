Camper-Dieb ruft Ehefrau zu Hilfe und lockt sie in die Falle

Ludwigsdorf (Görlitz) - Das war wohl nicht zu Ende überlegt: Am Dienstag landete das polnische Ehepaar Rafal (45) und Natalija B. (39) in Untersuchungshaft. Sie sollen für eine Reihe von Wohnmobil-Diebstählen im Raum Dresden verantwortlich sein. Mit ihren offenen Haftbefehlen wurden beide kurz nacheinander bei der Grenzkontrolle festgenommen.

Bei einer Routinekontrolle an der Grenze gingen den Beamten gleich zwei gesuchte Personen ins Netz. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Zwischen Mai und November 2024 ging die Angst unter Dresdner Campern um: Eine Bande stahl ein Wohnmobil nach dem anderen.

Zu dieser sollen auch Rafal und Natalija gehören: Ihm werfen die Ermittler vor, zwei Wohnmobile in Dresden im Wert von insgesamt 65.000 Euro gestohlen zu haben, außerdem noch ein Mobil in Freital.

Das hielt ihn nicht davon ab, am Montag gegen 16.40 Uhr bei Ludwigsdorf erneut einzureisen. Prompt wurde er noch an der Grenze festgenommen.

Nun stand allerdings sein Auto verlassen herum. Also bat er seine Frau telefonisch, das Auto abzuholen. Für die Ermittler ein ungeahnter Glücksfall.

Denn auch nach Natalija wurde gefahndet, weil sie in Dresden zwei Wohnmobile für insgesamt 70.000 Euro und eins in Radebeul für 40.000 Euro gestohlen haben soll. So klickten kurz nach Eintreffen zum zweiten Mal die Handschellen.