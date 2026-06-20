Herrenloser Koffer am Bahnhof Görlitz: Polizei sperrt Bahnsteig ab

Görlitz - Schreck-Moment am Bahnhof Görlitz ! Dort wurde am Freitagabend auf dem Bahnsteig 9/10 ein herrenloser Koffer gesichtet.

Eine Streife der Bundespolizei entdeckte den herrenlosen Koffer am Bahnsteig 9 im Görlitzer Bahnhof. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Da die Streife der Bundespolizei den Besitzer nicht ausfindig machen konnte und äußerlich nicht eindeutig sichtbar war, ob der Koffer ungefährlich ist, veranlassten die Beamten gegen 17.19 Uhr eine Sperrung des Bahngleises.

Das hatte zur Folge, dass auf beiden Gleisen der Zugverkehr entweder eingestellt oder einfahrende Züge umgeleitet werden mussten.

Nachdem ein zuständiger Entschärferdienst der Bundespolizei verständigt worden war, durchsuchten die Einsatzkräfte den Koffer. Weil sich statt gefährlicher Gegenstände nur Kleidungssachen darin befanden, konnte die Polizei schnell Entwarnung geben.

Das immer noch herrenlose Gepäckstück wurde sichergestellt und die gesperrten Gleise wurden gegen 19.44 Uhr freigegeben.