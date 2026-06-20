Herrenloser Koffer am Bahnhof Görlitz: Polizei sperrt Bahnsteig ab

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Am Freitagabend musste der Gleisbereich 9 und 10 am Görlitzer Bahnhof wegen eines herrenlosen Koffers gesperrt werden.

Von Karolin Wiltgrupp

Görlitz - Schreck-Moment am Bahnhof Görlitz! Dort wurde am Freitagabend auf dem Bahnsteig 9/10 ein herrenloser Koffer gesichtet.

Eine Streife der Bundespolizei entdeckte den herrenlosen Koffer am Bahnsteig 9 im Görlitzer Bahnhof.
Eine Streife der Bundespolizei entdeckte den herrenlosen Koffer am Bahnsteig 9 im Görlitzer Bahnhof.  © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Da die Streife der Bundespolizei den Besitzer nicht ausfindig machen konnte und äußerlich nicht eindeutig sichtbar war, ob der Koffer ungefährlich ist, veranlassten die Beamten gegen 17.19 Uhr eine Sperrung des Bahngleises.

Das hatte zur Folge, dass auf beiden Gleisen der Zugverkehr entweder eingestellt oder einfahrende Züge umgeleitet werden mussten.

Nachdem ein zuständiger Entschärferdienst der Bundespolizei verständigt worden war, durchsuchten die Einsatzkräfte den Koffer. Weil sich statt gefährlicher Gegenstände nur Kleidungssachen darin befanden, konnte die Polizei schnell Entwarnung geben.

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Das immer noch herrenlose Gepäckstück wurde sichergestellt und die gesperrten Gleise wurden gegen 19.44 Uhr freigegeben.

"Da die für diese Gleise vorgesehenen Züge umgeleitet werden konnten, kam es zu keinem Zugausfall", heißt es in der Mitteilung. Um solche Einsätze zu vermeiden, bitten die Beamten darum, Gegenstände im Bahnbereich nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

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