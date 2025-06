12.06.2025 17:50 Razzia in Görlitz: U-Haft für Spielhallen-Chef

Nach Razzien der Polizei am Mittwoch und Donnerstag in Görlitz sitzt der Firmenchef mittlerweile in Untersuchungshaft.

Von Jakob Anders

Görlitz - Mittwochvormittag begannen in Görlitz umfangreiche und behördenübergreifende Durchsuchungen von insgesamt elf Immobilien, darunter auch Privaträume und fünf Spielhallen. Alle Standorte wurden im Auftrag der Landesdirektion geschlossen. Alles in Kürze Razzia in Görlitz: Elf Immobilien durchsucht

Spielhallen-Chef Stefan M. in U-Haft

Verdacht auf Insolvenzverschleppung und Bankrott

Rund 190.000 Euro Bargeld sichergestellt

Weitere Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft Mehr anzeigen Am Mittwoch und Donnerstag wurden in Görlitz mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Neben digitalen Speichermedien, Laptops und Handys sicherten Einsatzkräfte rund 190.000 Euro in Scheinen, etwa 400 Kilo Münzgeld und eine Mercedes G-Klasse (Wert: 180.000 Euro). Hintergrund sind Ermittlungen gegen den umstrittenen Görlitzer Unternehmer Stefan M. (35) wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung, des Bankrotts und illegalen Glücksspiels. Er wurde bereits am Mittwoch vorläufig festgenommen, weil er die Durchsuchungen störte. Sein Gewahrsam wurde nun "aufgrund der aus der laufenden Einsatzmaßnahme gewonnenen Erkenntnisse" zur U-Haft umgewandelt. Die weiteren Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft.

Titelfoto: xcitepress