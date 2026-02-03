"Ringgeist" zerstört: Bäckerei in Ostsachsen von Vandalen heimgesucht

Großschönau - Zerstörungslust an handgearbeiteter Steinfigur ausgelassen! Eine Bäckerei im ostsächsischen Großschönau ist kürzlich zum Opfer von Vandalen geworden.

Der "Ringgeist" der Großschönauer Bäckerei wurde offenbar mutwillig zerstört. © xcitepress/Thomas Baier

Laut Görlitzer Polizei schlugen die Täter irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, zu und zerstörten die Figur an der Hauptstraße.

Dabei handelte es sich um den sogenannten "Ringgeist" der "Einzigartigen Steinofenbäckerei Schulz" - eine Figur als Nachempfindung aus der Filmreihe "Der Herr der Ringe", die auf der Burgmauer der Bäckerei im Innenhof thronte.

Nach Angaben der Betreiber hätten die Täter den "Ringgeist" umgestoßen - Aufnahmen zeigen die Figur völlig demoliert am Boden liegend. Während Behörden den entstandenen Sachschaden nicht beziffern konnten, meldete die Bäckerei einen Schaden im oberen dreistelligen Bereich.