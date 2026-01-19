Streit unter Bekannten endet beinahe tödlich: Messerstecher muss zum Entzug

Görlitz - Edmund R. (43) muss vier Jahre und neun Monate hinter Gitter. Zusätzlich schickte das Landgericht Görlitz den Lokführer in die Entziehungsanstalt. Der Pole hatte im Sommer 2025 einen Bekannten (28) mit einer abgebrochenen Glasflasche lebensgefährlich verletzt .

Edmund R. (43, r.) wurde am Landgericht Görlitz verurteilt. © kmk

An einer Haltestelle in Bad Muskau war Edmund auf sein Opfer "wie aus dem Nichts" losgegangen.

Nur eine Not-OP konnte den Bad Muskauer retten.

Edmund hoffte im Prozess auf Schuldunfähigkeit, zählte aberwitzig viele Getränke auf, die er getrunken haben will. Doch das wären laut Gutachter fast zehn Promille gewesen!