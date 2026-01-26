Schock in Görlitzer Altstadt: Feuerwehr rettet Katze aus brennender Wohnung

Görlitz - Ein Wohnungsbrand hat am Sonntagabend die Görlitzer Einsatzkräfte ordentlich auf Trab gehalten. Gegen 18.30 Uhr wurden Feuerwehr , RTW, Polizei und ein Rettungsdienst zu einem Mehrfamilienhaus in die historische Altstadt gerufen.

Am Handwerk 13 in der Görlitzer Altstadt kam es am Wochenende zu einem Wohnungsbrand in der dritten Etage. © Bildmontage: Matthias Wehnert Photos

In einer Dachgeschosswohnung war es zunächst zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, aus der sich wenig später ein offenes Feuer entwickelte.

Wie die Görlitzer Feuerwehr gegenüber der TAG24-Redaktion mitteilte, entzündete sich der Brand zuerst auf dem Couchtisch und breitete sich anschließend auf den Teppich aus.

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Menschen in der Wohnung - allerdings war die Katze der Mieterin im Dachgeschoss eingeschlossen.

Die Einsatzkräfte konnten den Vierbeiner rechtzeitig aus der verrauchten Wohnung befreien. Die erschöpfte Fellnase musste jedoch vor Ort mit Sauerstoff behandelt werden. Nach dem Schock folgte die Genesung, erklärte die Feuerwehr.