Schuppen brennt an Waldorfschule: Tatverdächtiger ist erst 10
Görlitz - Das gibt wohl eine ordentliche Standpauke!
Gegen 14.15 Uhr eilte die Feuerwehr am Samstag zur "Freien Waldorfschule" in der Görlitzer Bahnhofstraße. Ein Schuppen war auf dem Gelände in Flammen aufgegangen, brannte vollständig aus.
Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt, der Sachschaden liegt aber bei 1500 Euro. Doch schnell geriet ein Kind (10) in den Fokus der Ermittler.
Da der Junge noch nicht strafmündig ist, wurde er seinen Eltern übergeben. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer nicht absichtlich gelegt wurde.
Ob es sich bei dem Kind um einen Waldorfschüler handelt, war gestern noch nicht bekannt.
