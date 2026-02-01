Schuppen brennt an Waldorfschule: Tatverdächtiger ist erst 10

Görlitz - Das gibt wohl eine ordentliche Standpauke!

Die Feuerwehr konnte den Schuppen nicht mehr retten. © xcitepress

Gegen 14.15 Uhr eilte die Feuerwehr am Samstag zur "Freien Waldorfschule" in der Görlitzer Bahnhofstraße. Ein Schuppen war auf dem Gelände in Flammen aufgegangen, brannte vollständig aus.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt, der Sachschaden liegt aber bei 1500 Euro. Doch schnell geriet ein Kind (10) in den Fokus der Ermittler.