Keine Scheu! Wolfswelpe tapst Spaziergängern in Sachsen hinterher

Görlitz - Ein junger Wolf ruft wegen "auffälligen Verhaltens" die Behörden auf den Plan.

In den Wäldern bei Herrnhut wurden Spaziergänger auf ein Wolfsjunges aufmerksam, das sich ungewöhnlich anhänglich verhält. © Sebastian Kahnert/dpa

"Der Welpe nähert sich Menschen auf kurze Distanz, ist neugierig, folgt Spaziergängern über weite Strecken und zeigt dabei Spielaufforderungen, indem er kleine Sprünge macht oder Gegenstände ins Maul nimmt", warnt Sachsens Landesamt für Umwelt.

Zuletzt wurde der kleine Wolf im südlichen Landkreis Görlitz zwischen Herrnhut, Oberseifersdorf und Schlegel gesehen.

Der männliche Wolfswelpe bewegt sich im Territorium des Rudels Großhennersdorf. Für einen in freier Wildbahn aufgewachsenen Wolf sei das Verhalten sehr ungewöhnlich.

"Wölfe reagieren auf Menschen eigentlich mit Vorsicht und vermeiden Begegnungen oder ziehen sich bei solchen zurück", so das Landesamt.