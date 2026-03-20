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Trauriger Fund in der Oberlausitz: Senior nach umfangreicher Suche aus Fluss geborgen

Rettungseinsatz am Schwarzen Schöps: Einsatzkräfte fanden eine leblose Person im Wasser, nachdem Zeugen zuvor einen herrenlosen Rollator entdeckt hatten.

Von Jonas Reihl, Janina Rößler

Boxberg - Trauriger Fund am Schwarzen Schöps in Boxberg (Landkreis Görlitz): Am Abend wurde eine leblose Person im Wasser aufgefunden.

Die Feuerwehr konnte die leblose Person an einem Wehr ausfindig machen.
Die Feuerwehr konnte die leblose Person an einem Wehr ausfindig machen.  © Lausitznews.de

Zuvor hatten Zeugen gegen 18.30 Uhr einen Rollator im Wasser treiben sehen und umgehend die Rettungskräfte alarmiert.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, rückten Einsatzkräfte sofort aus, um das Gebiet zu durchsuchen.

Gegen 19.10 Uhr folgte die traurige Gewissheit: Nachdem die Feuerwehr mit einem Boot im Einsatz gewesen war, wurde an einem Wehr eine ältere Person leblos im Wasser gefunden - für sie kam jede Hilfe zu spät.

Für den 91-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, er wurde tot aus dem Wasser geborgen.
Für den 91-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, er wurde tot aus dem Wasser geborgen.  © Lausitznews.de

Inzwischen wurde die Leiche identifiziert: Es handelte sich um einen 91-jährigen Mann.

Wie der Rentner ums Leben kam, ist zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zu den genauen Umständen auf.

Erstmeldung vom 19. März 2026, 20.43; letzte Aktualisierung 20. März, 7.12 Uhr.

Titelfoto: Lausitznews.de

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