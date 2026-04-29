Krimineller wird aus Knast entlassen: Einen Tag später schlägt er gleich zweimal zu
Görlitz - Ein frisch aus der Haft entlassener Mann (47) sorgte direkt am nächsten Tag in Görlitz für Ärger. Der "unbelehrbare" Dieb wurde jetzt im Schnellverfahren verurteilt.
Der Pole war am Donnerstag nach der Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden. Direkt am Freitag machte er sich wieder strafbar.
Am Vormittag riss er in einem Einkaufsmarkt an der Schlesischen Straße eine Süßigkeitentüte auf und nahm sich eine Flasche Schnaps.
Eine Mitarbeiterin sprach ihn darauf an, woraufhin er zwar die Korn-Flasche zurückgab, aber laut Polizei "immer lauter und aggressiver wurde". Daran konnte auch eine alarmierte Streife nichts ändern - der 47-Jährige blieb uneinsichtig.
Er erhielt daraufhin nicht nur Hausverbot, sondern auch eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Den Einkaufsmarkt verließ er erst, als man ihm weitere Maßnahmen androhte.
Wenige Stunden später musste die Polizei erneut seinetwegen ausrücken: In einem Laden An der Frauenkirche nahm er sich einfach Brötchen und eine Brezel und aß diese noch direkt vor Ort.
Seine Schuhe tauschte er gegen ein Paar neue aus, zog diese an und ließ die alten Botten einfach zurück. Zudem ließ er Waren im Wert von mindestens 25 Euro mitgehen.
Lautstarker Dieb in Görlitz im beschleunigten Verfahren verurteilt
Später sollten die Beamten noch ein Teppichmesser bei ihm finden. Dies sorgte für den Verdacht eines Diebstahls mit Waffen. Als wäre dies nicht schon genug, verhielt sich der Pole aufbrausend und unkooperativ. Einem Mitarbeiter drohte er sogar, ihn mit Benzin zu überschütten und anzuzünden.
Wenig überraschend war dann das Ergebnis eines Atemalkoholtests: Dieser zeigte, dass der Mann mit 1,4 Promille betrunken unterwegs gewesen war.
Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Von einem Richter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein beschleunigtes Verfahren angeordnet.
Am Dienstag fiel dann bereits das Urteil wegen Diebstahls mit Waffen in Tatmehrheit mit Bedrohung. Der Pole wurde zu sieben Monaten Gesamtfreiheitsstrafe, ausgesetzt für zwei Jahre zur Bewährung, verdonnert.
Wenn er nun wieder straffällig wird, geht es direkt hinter Gitter.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa