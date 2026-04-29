Krimineller wird aus Knast entlassen: Einen Tag später schlägt er gleich zweimal zu

Görlitz - Ein frisch aus der Haft entlassener Mann (47) sorgte direkt am nächsten Tag in Görlitz für Ärger. Der "unbelehrbare" Dieb wurde jetzt im Schnellverfahren verurteilt.

Ein Ladendieb wollte in einem Görlitzer Einkaufsmarkt Schnaps klauen. (Symbolbild) © 123rf/siriporn1982

Der Pole war am Donnerstag nach der Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden. Direkt am Freitag machte er sich wieder strafbar.

Am Vormittag riss er in einem Einkaufsmarkt an der Schlesischen Straße eine Süßigkeitentüte auf und nahm sich eine Flasche Schnaps.

Eine Mitarbeiterin sprach ihn darauf an, woraufhin er zwar die Korn-Flasche zurückgab, aber laut Polizei "immer lauter und aggressiver wurde". Daran konnte auch eine alarmierte Streife nichts ändern - der 47-Jährige blieb uneinsichtig.

Er erhielt daraufhin nicht nur Hausverbot, sondern auch eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Den Einkaufsmarkt verließ er erst, als man ihm weitere Maßnahmen androhte.

Wenige Stunden später musste die Polizei erneut seinetwegen ausrücken: In einem Laden An der Frauenkirche nahm er sich einfach Brötchen und eine Brezel und aß diese noch direkt vor Ort.

Seine Schuhe tauschte er gegen ein Paar neue aus, zog diese an und ließ die alten Botten einfach zurück. Zudem ließ er Waren im Wert von mindestens 25 Euro mitgehen.