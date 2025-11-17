Unfall bei Görlitz: Rentner fährt über Kreisverkehr

Görlitz - Schwerer Unfall auf der B6 bei Görlitz . Ein 76-jähriger Pole verlor aus noch zu klärender Ursache die Kontrolle über seinen Peugeot. Der Mann wurde leicht verletzt.

Der 76-Jährige verlor bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. © Danilo Dittrich

Um 5.10 Uhr am Montagmorgen wurden die Einsatzkräfte informiert. Am Kreisverkehr B6 / B115 auf Höhe des Hornbach-Marktes kam ein 76-Jähriger von der Straße ab.

Der Peugeot 206 fuhr über den Kreisverkehr und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Trümmer lagen auf der Straße, der rote Kombi wurde schwer beschädigt, hat wohl nur noch Schrottwert.

Rasch waren die Rettungskräfte vor Ort, versorgten den Verunfallten.

Der Mann wurde leicht verletzt, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Warum es zum Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Drogen oder Alkohol haben keine Rolle gespielt.