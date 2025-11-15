Ins Görlitzer Jugendstil-Kaufhaus sollen wieder Geschäfte einziehen

Görlitz - Jahrelang stand das Jugendstil-Kaufhaus "Zum Strauß" leer, war verfallen, halb vergessen und eigentlich nur noch als Filmkulisse ("Grand Budapest Hotel") bekannt. Jetzt darf das Prachtgebäude endlich saniert werden. Nach zähen Streitereien zwischen Stadt, Besitzer und Denkmalschutzbehörden hat die Landesdirektion grünes Licht für den Umbau gegeben.

Bürgermeister Octavian Ursu (59, CDU) freut sich über die mögliche Wiederbelebung. © Steffen Füssel

"Es ist für unsere Stadt von besonderer Bedeutung, dass das Kaufhaus saniert und wiederbelebt wird", freut sich OB Octavian Ursu (58, CDU).

Seit 2009 ist das einstige Herzstück der Altstadt geschlossen. Nun soll es mit modernen Gewerbeflächen ausgestattet und das Dach neu aufgebaut werden.

Damit endet der jahrzehntelange Dornröschenschlaf des früheren Hertie-Kaufhauses.

Béla Bélafi (52), Präsident der Landesdirektion, betont: "Die Aktivierung und der Erhalt des Kulturdenkmals ist wichtiger, als dass das Gebäude weiter dem Verfall ausgesetzt bleibt."