Vandale beschädigt elf Autos und kloppt auf Zeugen ein

Görlitz - In der Nacht zu Sonntag hat ein junger Mann insgesamt elf Autos in Görlitz beschädigt. Als ihn ein 42-jähriger Beobachter darauf ansprach, schlug und trat er zu!

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen wohl gewalttätigen Vandalen in Görlitz gestellt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz trennten Beamte gegen 4 Uhr zwei Männer an der Berliner Straße. Auslöser für die vorangegangenen Handgreiflichkeiten: Vandalismus.

Ein Syrer (24) soll sich an mehreren Autos im Bereich Berliner Straße/Ecke Schulstraße zu schaffen gemacht und die Außenspiegel der Fahrzeuge abgetreten haben. Als er von einem Zeugen (42) darauf angesprochen wurde, schlug der 24-Jährige diesen wohl mehrfach ins Gesicht und trat auf ihn ein!

Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.