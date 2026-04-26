Vandale beschädigt elf Autos und kloppt auf Zeugen ein

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In Görlitz hat anscheinend ein 24-Jähriger mehrere Autos beschädigt und ging anschließend auf einen Zeugen los.

Von Chris Pechmann

Görlitz - In der Nacht zu Sonntag hat ein junger Mann insgesamt elf Autos in Görlitz beschädigt. Als ihn ein 42-jähriger Beobachter darauf ansprach, schlug und trat er zu!

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen wohl gewalttätigen Vandalen in Görlitz gestellt. (Symbolfoto)
Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen wohl gewalttätigen Vandalen in Görlitz gestellt. (Symbolfoto)  © Robert Michael/dpa

Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz trennten Beamte gegen 4 Uhr zwei Männer an der Berliner Straße. Auslöser für die vorangegangenen Handgreiflichkeiten: Vandalismus.

Ein Syrer (24) soll sich an mehreren Autos im Bereich Berliner Straße/Ecke Schulstraße zu schaffen gemacht und die Außenspiegel der Fahrzeuge abgetreten haben. Als er von einem Zeugen (42) darauf angesprochen wurde, schlug der 24-Jährige diesen wohl mehrfach ins Gesicht und trat auf ihn ein!

Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Gegen den Tatverdächtigen laufen nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Der Sachschaden an den Autos: rund 2200 Euro.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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