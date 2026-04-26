Vandale beschädigt elf Autos und kloppt auf Zeugen ein
Görlitz - In der Nacht zu Sonntag hat ein junger Mann insgesamt elf Autos in Görlitz beschädigt. Als ihn ein 42-jähriger Beobachter darauf ansprach, schlug und trat er zu!
Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz trennten Beamte gegen 4 Uhr zwei Männer an der Berliner Straße. Auslöser für die vorangegangenen Handgreiflichkeiten: Vandalismus.
Ein Syrer (24) soll sich an mehreren Autos im Bereich Berliner Straße/Ecke Schulstraße zu schaffen gemacht und die Außenspiegel der Fahrzeuge abgetreten haben. Als er von einem Zeugen (42) darauf angesprochen wurde, schlug der 24-Jährige diesen wohl mehrfach ins Gesicht und trat auf ihn ein!
Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.
Gegen den Tatverdächtigen laufen nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.
Der Sachschaden an den Autos: rund 2200 Euro.
Titelfoto: Robert Michael/dpa