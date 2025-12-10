"Gott hat uns behütet": Giftiger Rauch nach Schwelbrand im Pfarrhaus

Schwepnitz - Da war wohl ein Schutzengel im Einsatz: Mitten in der Nacht begann ein Trockner im Schwepnitzer Pfarrhaus zu schwelen, schnell breitete sich giftiger Rauch aus. Doch Pfarrer Friedrich Porsch (40) kam da gerade von einer Gremiensitzung, konnte die Gefahr rechtzeitig bemerken. Der Schaden ist trotzdem enorm.

Pfarrer Friedrich Porsch (40) bemerkte die Rauchentwicklung noch rechtzeitig. © Steffen Füssel

Die Nacht war für das Gemeindeoberhaupt kurz: "Ich lebe mit meiner Familie im ersten Stock", sagt Friedrich Porsch zu TAG24. "Da kriegt man schon Kopfkino, Gott hat uns gut behütet!"

Gegen 23 Uhr war der Pfarrer von einer Gremiensitzung nach Hause gekommen: "Da habe ich das schon gerochen", so Porsch. "Wegen eines Wasserschadens hatten wir in der Gemeindeküche Trockengeräte stehen, eines davon hat zu schwelen begonnen."

Glücklicherweise hielten auch die Türen viel von dem Rauch ab, so wurden nur Flur und die Küche in Mitleidenschaft gezogen, Gemeindesaal und Wohnung bleiben aber benutzbar.