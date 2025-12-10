Audi-Fahrer kollidiert in Ostsachsen mit Rentner auf Schwalbe

Zittau - Fatale Achtlosigkeit an der Kreuzung!

An der Kreuzung fuhr ein Audi eine Schwalbe über den Haufen. © xcitepress

Gegen 16.45 Uhr war am Dienstag ein Audi-Fahrer (36) auf der Kreisstraße 8617 aus Richtung Mittelherwigsdorf unterwegs, wollte nach rechts abbiegen.

Aber ein Rentner (77) auf seiner Schwalbe hatte Vorfahrt, wurde jedoch offenbar übersehen.

Beide Fahrzeuge krachten ineinander, der Moped-Fahrer kam dabei zu Fall.

Glücklicherweise verletzte er sich dabei nur leicht, der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 2500 Euro.